Roseflora (10/2022)

29. august 2022 overtok GulenSkyss den nye ambulansebåten Roseflora fra Måløy Verft. Dette er bygg 26 fra verftet og den andre av to like ambulansebåter som skal gå på ti-års kontrakter for Helse Førde. Roseflora skal dekke området fra Stavfjorden og nord til Stadt.

Ambulansebåten er en katamaran og er 23 meter lang, 7,8 meter bred og har en toppfart på 32 knop. På taket har båten et vinsjeområde der pasienter kan heises opp i helikopter, alternativt kan lege bringes om bord. Om bord og i landstigning vil skje via en hydraulisk gangvei akterut og forut. Gangvei akterut vil også kunne føre bårepasienter opp til toppdekk for videre transport med helikopter. Behandlingsrommet er 32 kvadratmeter stort og er utstyrt med to båreplasser. Dette gjør det mulig å betjene to pasienter samtidig.

GODE SJØEGENSKAPER

Fartøyet er blant de største og mest moderne ambulansebåtene som er bygget her i Norge. Det er blitt lagt stor vekt på gode sjøegenskaper i dårlig vær slik at pasienter og mannskap skal føle seg trygge om bord. Båten er blant annet utstyrt med innfellbare baugfoiler fra Wavefoil for å redusere bevegelsene i sjøen og redusere drivstofforbruket. I tillegg er fartøyet utstyrt med topp moderne navigasjonsutstyr for sikker drift under alle værforhold. Den nye ambulansebåten er designet av Sea Technology som holder til i Deknepollen i Måløy.

MASKINERI

Hovedmotoren er en Volvo Penta D13-1000 som er levert av J. Weiberg Gulliksen. Via et ZF 500 reduksjonsgir, også levert av J. Weiberg Gulliksen, driver denne en vannjet av typen Hamilton HTX 42 levert av Progress Ingeniørfirma. Eksosrensesystem er Volvo Penta SCR levert av J. Weiberg Gulliksen.

Sidepropeller er levert av Sleipner Motor, mens interceptor kommer fra Humphree og baugfoiler er fra Wavefoil. Generator er en Nanni QLS22T fra Nogva Motorfabrikk mens lensepumpe kommer fra Turoteknikk og brannpumpe fra Ydra. Brannslukning i maskinrom er et Inergen-anlegg levert av Sentronik.

DEKK

Anker og tilhørende kjetting kommer fra Castle Hills mens MB Hydraulikk har levert ankervinsjen. Rednings-flåter er av Viking-fabrikat og levert av Selstad mens Undertun har levert hydrauliske gangveier og bårelift.

INNREDNING

I innredningen er det brukt paneler fra Fjordesign. Innredningsarbeider, møbler og inventar er ellers levert og utført av Rovde Møbel og Design. West Mekan har levert passasjerstoler og stoler og skinner i behandlingsrom er levert av NorSap.

Innvendige dører kommer fra Libra-Plast, innvendige branndører fra Baggerød. Isovent har levert ventilasjonssystemet og toalettsystem kommer fra Jets Vacuum.

DIVERSE

Alt navigasjons- og kommunikasjonsutstyr er levert og installert av Ulvesund Elektro og det samme med elektroinstallasjonene. Selstad har levert redningsutstyr mens brannslokkeutstyret kommer fra Sentronik. Libra-Plast har levert utvendige dører, Rapp Bomek skyvedør akter og vinduene er levert av Si-Glass.