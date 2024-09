Sudri Enabler (09/2024)

Rederiet Edda Wind i Haugesund fikk levert CSOV-fartøyet Sudri Enabler fra det spanske verftet Astilleros Gondan 4. juli. Skipet er designet av Salt Ship Design på Stord med betegnelsen Salt 0217 og er det fjerde skipet av totalt seks til rederiet med samme design.

Sudri Enabler er det første nybygget til selskapet som får det nye etternavnet i fartøynavnet. I forbindelse med eierskifte når Østensjø nå har solgt seg ut av Edda Wind skal alle rederiets skip få tillegget Enabler etter sitt skipsnavn. Men selv om navnene til skipene endres skal Edda Wind beholdes som selskapsnavn og varemerke.

Sudri Enabler er et spesialbygget Commissioning Service Operation-fartøy (CSOV) som er designet med stor fleksibilitet og er forberedt for utslippsfrie operasjoner med et hydrogenbasert fremdriftssystem.

PLASS TIL 120

Nybygget er 88,3 meter langt, har en bredde på 19,7 meter og en innredning for opptil 120 personer totalt.

Skipet er utstyrt med en bevegelseskompensert gangvei, en stor offshorekran og i innredningen er det blant annet 52 single og 34 doble lugarer, fire kontorer, to møterom, hospital og velferdsrom som treningsrom, dagrom og gamerom.

Sudri Enabler gikk etter overlevering, klargjøring og testing rett inn på en kontrakt med kabellegging i havvindmarkedet. Denne kontrakten strekker seg fram til andre kvartal i 2025.

KLASSE

Sudri Enabler er klasset i DNV og har fått klassenotasjonen 1A BIS Battery(Power) BWM(T) Clean(Design) COMF(C-2, V-2) DK(+) DYNPOS(AUTR) E0 HELDK NAUT(OSV) Recyclable SF SPS Strengthened(DK) Walk2work ER(SCR). Fartøyet er registrert i Norsk Internasjonalt Skipsregister og har fått Haugesund som registreringshavn.

MASKINERI

Generatorer for levering av elektrisitet er tre Caterpillar 3512E HD, mens nødgenerator er en DI13 motor fra Scania. Fremdriften skjer ved hjelp av to Voith Schneider eVSP propellsystem. Brunvoll har levert tre tunnel thrustere for sideveis manøvrering som alle er av typen FU93.

DEKK

På dekk er det montert en gangvei fra MacGregor av typen Horizon V4 3D compensated. MacGregor har også levert offshorekranen om bord som er av typen 5T 3D Crane. Helidekk med diameter på 21 meter kommer fra Marine Aluminium.

DIVERSE

Komplett innredningspakke er levert av Lido Marine, og Ulmatec har levert et sentralvarmesystem med heat recovery mens bysseutstyret er levert av Beha-Hedo Marine. Optimarin har levert ballastrensesystemet, Sunncom kommunikasjonspakke, Eltorque aktuatorer, John Gjerde tanklufteventiler og både Roxtec og CSD Sealing Systems har levert rør- og kabelgjennomføringer.