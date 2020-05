Enda en brønnbåtkontrakt for Larsnes Mek.

Nybygget er designet av Skipskompetanse AS i Måløy.

Larsnes Mek. Verksted AS skal bygge enda en brønnbåt. Verftet har skrevet ny kontrakt med Rostein AS på en 2800 kubikkmeter brønnbåt. Dette blir nr ni i rekken av brønnbåter til Rostein AS, designet av Skipskompetanse AS og bygget av det samme verftet. Skroget skal leveres fra Marine Projects i Gdansk i slutten av november i år og levering til rederiet slutten av mai 2021.



Båten er designet av Skipskompetanse AS i Måløy og er på 79,27 m lengde og 15 m bredde, og er bygget på samme tekniske plattform som de andre i serien LFC2020.



NYTT DESIGN

Fartøyet er et nytt design, som tar med seg det beste fra de foregående prosjektene og setter en ny standard for mellomstore brønnbåter. Larsnes Mek Verksted sitt bygg nr. 67 blir 79,3m langt, 15m bredt og vil ha en lastekapasitet på 2800 m3. Denne litt slankere versjonen av de syv foregående brønnbåtene utstyres for primært å drive med frakt av laks og smolt og vil fungere som «lakse-taxi» for havbruksnæringen.



Skipskompetanse skriver i en pressemelding at man er glade for å kunne bidra i å drive utvikling av det fremste innen dette segmentet av båter. Utviklingen av et nytt konsept gjør at man tar seg tid til å vurdere all erfaring med tidligere prosjekter og kan sette dette sammen til en ny løsning som skal tilfredsstille strenge krav om høy ytelse.



NOE REDUSERT KAPASITET

Skipskompetanse har over lengre tid arbeidet med prosjektet, og nærmer seg siste del av prosjektering og konstruksjon av skipet. Man ser at på grunn av Covid-19 er markedet for nye prosjekter stillere enn normalt, og allerede påbegynte prosjekter stopper opp. Man ser seg derfor nødt til å redusere kapasiteten noe i påvente av avklaringer i tiden fremover.



– Dette viser selv om det er utfordrende tider med Covid-19 viruset, så er det rederier som vil satse, og for oss betyr det at vi har sikret arbeid til sommeren 2021. Vi går inn i en litt roligere periode fra sommerferien til november, men vi skal i denne perioden ha en ombygging på MS Harto og en del større reparasjonsoppdrag, skriver Larsnes Mek. i sin pressemelding.



FÅR BYGGE HALL

Larsnes Mek. jobber også med en del andre nybyggingsprosjekt.



Verftet fikk for øvrig nylig et enstemmig ja fra kommunestyret i hjemkommunen Sande til å bygge en ny dokkhall.

Hallen blir 130 meter lang, 33 meter høy og 40 meter brei





Larsnes Mek. skal bygge enda en brønnbåt. Foto: Larsnes Mek. Verksted