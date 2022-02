Viking Octantis – største skip bygd av Vard

22. desember 2021 leverte Vard Søviknes sitt bnr. 906, Viking Octa-ntis, til Viking. Dette er selskapets første av to nye spesialbygde ekspedisjonsskip, og med en lengde på over 200 meter er dette det største skipet som er bygd av Vard. Skroget kommer fra Vard sitt verft i Tulcea i Romania der det også ble delvis utrustet.

Gründer og styreformann i Viking, Torstein Hagen, var til stede under overtakelsesseremonien sammen med sin datter, konserndirektør Karine Hagen. De fikk muligheten til å se seg om bord i det unike ekspedisjonsskipet før det gikk til Sør-Amerika for sitt første cruise i slutten av januar. Viking Octantis tar 378 gjester og vil offisielt bli navngitt i april 2022 i New York City av gudmor, Liv Arnesen, den norske oppdageren og polarforskeren. Skipet går deretter til Great Lakes i USA/Canada for en rekke reiser i vår og til sommeren. Det andre identiske søsterskipet, Viking Polaris, skal leveres fra Vard Søviknes i august 2022 og skal blant annet ha turer til Nord-Norge, Arktis og Antarktis.

STOLT DAG

– Det er en stolt dag for hele Viking-familien når vi ønsker vårt første ekspedisjonsskip velkommen til flåten og innleder en ny æra av ekspedisjonscruise. Gjestene våre har bedt oss bygge videre på våre prisbelønte elve- og havgående cruise for å ta dem videre, og det er akkurat det vi har gjort, sier Torstein Hagen, styreleder i Viking i en pressemelding fra selskapet.

– Ved å utnytte vår lange historie med reisemålsfokuserte turer og et innovativt skipsdesign, perfeksjonerer vi nå ekspedisjonscruise og tilbyr nysgjerrige reisende muligheten til å besøke verdens mest uberørte destinasjoner på en mest mulig ansvarlig måte, legger Hagen til.

Vikings nye ekspedisjonsskip er designet av Richard Riviere, grunnlegger av det internasjonalt anerkjente interiørdesignfirmaet Rottet Studio i Los Angeles, som også designet Vikings prisbelønte elveskip og havskip. SMC Design of London har bidratt med sin ekspertise innen den maritime sektoren. Sammen ble de to firmaene nylig tildelt “Design Studio Team of the Year” i 2021 Cruise Ship Interior Awards for sitt arbeid på Vikings ekspedisjonsskip. Les hele omtalen her.

