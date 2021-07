Nexans Aurora (07/2021)

31. mai ble Nexans Aurora overlevert fra Ulstein Verft AS til Nexans Subsea Operations. Kabelskipet er verftets byggenummer 314. Designet heter ST-297 CLV og er fra Skipsteknisk AS.

Det 149,9 meter lange og 31 meter brede fartøyet har en kabelkapasitet på 10.000 tonn, og er utrustet med topp moderne utstyr for kabeltransport, installasjon og sikring. Når kabelskipet skal ut i oppdrag, så skal det blant annet legge eksportkabler for havvindparker og mellomlandsforbindelser over hele verden, som for Seagreen OWF i Skottland, Kreta-Attika-forbindinger i Hellas og Empire Offshore Wind-prosjektet i USA.

EN BRAGD

– Det er en bragd at Nexans Aurora har blitt levert på tid tross i at en samtidig har håndtert covid-19-pandemien, med alle implikasjoner, begrensninger og forsinkelser innen både produksjon, innkjøp, reiserestriksjoner, karantene og mye mer. Det er en prestasjon at Ulstein har klart å holde covid-19 utenom verftsområdet gjennom hele prosjektet, kommenterer Ulstein Group sin konsernsjef, Cathrine Kristiseter Marti.

KRAFTIGE SAKER

Nexans Aurora jobber i markedet for fornybar energi til havs, og får en viktig rolle i Nexans sin forsyning av avanserte undersjøiske høyspentsystem. Skipet installerer strømkabler og fiberoptiske kabler på havbunnen, inkludert kabler som skal koble på havvindparker til nettet. De to aktiv hiv-kompenserte, 75-tonns vinsjene under dekk og A-rammen på 150 tonn kan utføre oppgaver som håndtering av kabel-endetermineringer, gjennomføring av kabelspleising og -reparasjoner ned til 2500 meter. Fartøyet er konstruert for operasjoner under tøffe værforhold, og har høy manøvreringsevne og evne til å holde posisjon.

DÅP

Nexans Aurora ble døpt ved Ulstein Verft 8. juni. Gudmor til skipet er Anne-Lise Aukner, tidligere direktør i Nexans Norway. Ragnhild Katteland, Executive Vice President, Subsea & Land Systems Business Group i Nexans sa under dåpsseremonien: – Leveringen av kabelleggingsskipet Nexans Aurora er et viktig steg i vårt mål om å “elektrifisere framtida” der vi vil skape et tryggere, bærekraftig, fornybart og inkluderende globalt energisystem. Kabelskipet Nexans Aurora skal bidra til å åpne for det store potensialet av fornybar offshore energi til våre kunder verden rundt. Vi er imponerte av innsatsen fra Ulstein Group, MAATS Tech Ltd og Skipsteknisk for å levere Nexans Aurora på tid, tross all uvisshet og vansker skapt av covid-19 pandemien.

KLASSE

Skipet er klasset av DNV GL med følgende notasjoner: 1A Cable laying vessel BIS BWM(T) Clean(Design) COMF(C-3, V-3) DYNPOS(AUTRO) E0 Ice(C) NAUT(AW) Recyclable SF Silent(E) SPS Strengthened(DK) VIBR. Nexans Aurora seiler under norsk flagg.

MASKINERI

En generatorpakke med seks generatorer på 3600 kW hver, er levert fra Kongsberg Maritime. Brunvoll har levert en stor pakke med thrustere, bestående av AUP115 azimuth og FU115 LTC3000 tunnelthurstere.

DIVERSE

To aktiv hiv-kompenserte, 75-tonns vinsjer under dekk og A-rammen på 150 tonn, er levert fra Palfinger Marine. Anda-Olsen har levert UPS-system, en stor pakke med en 100KVA UPS, to 40KVA, fem 10KVA og en 50/60Hz frekvensomformer på 160KVA. Navtor har levert NavBox, ENC PAYS, ADP/AENP og NavStation. Komplett watermist/deluge-system samt bygging og montering av komplett A-frame Palfinger Hydraulikk-system, er levert og utført av Tomrefjord Rør og Montering.