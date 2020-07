Sildafjord (07/2020)

I mai ble Sildafjord overlevert fra Sefine Shipyard i Tyrkia til Fjord1 ASA, Florø. Ferjen er verftets byggenummer 35, og designet av type MM 82 FE EL er fra Multi Maritime.

Sildafjord er den tredje og siste av de tre 84,5 meters batteriferjene Fjord1 hadde i bestilling ved tyrkiske Sefine Shipyard.

VESTLAND RUTEPAKKE

Nyferja ble egentlig ferdigstilt i mars, men ble stående koronafast i Tyrkia til Fjord1 kunne ta levering i mai. Sildafjord går inn i sambandet Gjermundshamn–Varaldsøy–Årsnes over Hardangerfjorden. Ferja har kapasitet til 299 personer og 83 personbiler.

De Multi Maritime-designede søsterfartøyene Hillefjord (MM 02/20) og Florøy (MM 03/20) går helelektrisk i ruten Ranavik–Skjersholmane mellom Kvinnherad og Stord kommuner.

KLASSE

Sildafjord er klasset i DNV GL med følgende notasjoner: 1A Ferry(B) Battery(Power) E0 R4(nor).

MASKINERI

Batteripakken er fra Siemens, og Caterpillar-generatorene av type C32 er fra Pon Power. Kongsberg Maritime har levert to azipullthrustere på 1200 kW hver.

DEKK

Adria Winch har levert ankervinsj og capstaner. Dimo har levert HPC og hydraulikken for HPC, luker, visir og flaps, inkludert sensorer for sikkerhet. Harding MOB båt og davit er levert fra Palfinger. Luminell har levert dekkslys, bauglys og lys for redningsutstyr.

INNREDNING

Stoler i salongen er levert av West Mekan Produksjon, mens stoler på bro er levert av Norsap. Cita har levert innredningen om bord. Accomar har levert syrefast innredning, hvitevarer og låssystemer. Glamox har levert lysarmaturer og lys i innredning. Vakuumtoalettsystem kommer fra Jets. Thyssenkrupp Elevator har levert personheiser om bord.