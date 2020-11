Skagerak (11/2020)

Skagerak ble i juli overlevert fra Karstensens Skibsværft AS til Partsrederiet S 107 Skagerak Aps. Fartøyet er verftets byggenummer 454.

Nybygget er en toppmoderne reketråler, med alt av det nyeste innen maskineri, utstyr/utrustning og andre løsninger, heter det i en pressemelding fra verftet. Skagerak er basert på et design fra Vestværftet, men optimalisert i henhold til rederiets ønsker og krav.

DEKKSINNHOLD

Skroget er bygget med to sammenhengende dekk, hoveddekk og shelterdekk samt bak- og båtdekk.

Under hoveddekket er det blant annet lasteseksjon med dobbeltbunnstank for ferskvann, motorrom og aktertopp med olje- og hydraulikktanker, kommer det frem av pressemeldingen. På hoveddekket er det følgende vanntette rom: forepeak/storesrom, kjølerom og fabrikkdekk. Her er også innredet med tre tomannslugarer. Akterut finner man verksted og omkledningsrom/garderobe. Innredningen på shelterdekk består blant annet av messe om dagligstue, bysse, en tomannslugar og toalett/bad.

DÅP

Fartøyet ble døpt 25. juli.

MASKINERI

Det er montert to avtagbare kraftuttak på hovedgiret, som primært skal drive hydraulikkanlegget. Hovedmotoren er en Caterpillar 3508C, som yter 746 kW ved 1600 o/min. Propellanlegg av type VP11 samt reduksjonsgir av type CPGD120, er levert av Hundested. Hjelpemotorene er to John Deere WDJ140 på 127 kWe hver. ScanSteering har levert styremaskin og Hundested har levert en baugpropell på 160 hk, av type SFT4.

DEKK

Fabrikkutrustning og rekekoker er levert av Intech International. Kjølesystem er levert av Nordkøl. Trålvinsjer, fortøyningsvinsj og andre hydrauliske vinsjer er levert og montert av Thyborøn Skibs og Motor. Også dekkskranen, av type TMP 900XL, er levert av Thyborøn Skibs og Motor. Klima- og ventilasjonsanlegg er levert av LF Ventilation.

INNREDNING

Innredningen er levert av Maritime Montering. Innredning i styrehus er utført av verftet. Møblement om bord er levert av Ekornes, gjennom Maritime Montering. Stoler i styrehus er av type NorSap 1600 Comfort. Bysse og bysseutstyr er levert av Beha Hedo Industrier.

ELEKTRONIKK

Den elektriske installasjonen er gjort av KS Elektro. Elektronisk utstyr for navigasjon, kommunikasjon og fiskesøk, er levert og montert av KS Elektro. Det er benyttet utstyr fra Furuno, Scanmar, Sailor, Olex og Simrad. Scantechnic er leverandør av hovedtavle.