Otra (10/2021)

I august ble Otra overlevert fra Mare Safety til Kristiansandreg-ionen brann og redning IKS (KBR). Fartøyet er av type Mare DC 14 Fire Fighter, og har bnr. 490.

Otra er en avansert brann- og redningsbåt av verftets type Mare DC 14 Fire Fighter. – Båten er den største vi har bygd noen gang, og vi er veldig stolte over det vi har fått til, sier daglig leder i Mare Safety, Are Garshol.

– Vi i Mare er fleksible og flinke til å tilpasse og skreddersy båtene etter kundene sine behov. Dette, i kombinasjon med gode referanser fra tidligere leveranser i dette segmentet, var utslagsgivende for at vi fikk dette oppdraget, poengterer han.

SPESIALTILPASSET

KBR er brannvesenet for Vennesla, Kristiansand, Lillesand og Birknes kommune.

– Vi i Mare er stolte over at vår båt nå skal benyttes i dette livsviktige arbeidet, sier produktsjef i Mare, Torstein Teigene. Otra er blant annet utstyrt med seks sitteplasser, der to av plassene er spesialtilpasset for dykkerne, slik at de kan sitte med oksygenflaska festet på ryggen. Brannbåten har også fått installert det fremste utstyret innen fremdrift på denne type fartøy. Det må til skal en rekke fram i tide med en såpass stor og tung båt. Den er 14,5 meter lang, 5 meter bred, og veier heile 14 tonn, men med tusen hestekrefter klarer den likevel å yte nærmere 40 knop.

LOKALT SAMARBEID

– Det har også vært mange lokale krefter i sving for å ferdigstille denne fantastiske båten, supplerer produktsjef Teigene ivrig.

– Vi har vår egen avdeling på Larsnes som har lagt ned en formidabel innsats med å finne de gode løsningene sammen med kunden. I tillegg er skroget produsert i Haugsbygda, styrehuset på Eggesbønes, dørene fra Libra Plast på Hareid og innredning fra Rovde Møbel & Design. Det hele er supplert med en råtøff refleksdekor fra designbyrået Tegneren i Ulsteinvik, avslutter Torstein stolt.

MASKINERI

Motoren om bord er en Volvo D8 levert fra J. W. Gulliksen. Progress Ingeniørfirma har levert vannjet av type Hamilton HTX30.

DIVERSE

Skroget er bygd av PSE, og overbygget av Kace. Dekksutstyr er levert av KGK. Innredningen er det Rovde Møbel og Design som har levert. Seter i styrehus er levert av HR Maskin. Navigasjonsutstyr er levert av Raymarine og VestCom har levert kommunikasjonsutstyr.