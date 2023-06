Gretha (06/2023)

GOT Marine i Mandal levert i mars 2023 sin første helelektriske båt, arbeidsbåten Gretha til Moss Havn. Dette er en arbeidsbåt som skal brukes i havneområdet og har designbetegnelsen GOT Marine FPV 8.0 og er bnr. 131 ved verftet.

Skroget til den nye båttypen er utviklet av Naval Dynamics AS og den er CE godkjent i klasse C. Toppfart under prøvetur ble målt til 33 knop og den har en marsjfart på 22 knop. I styrehuset er det sitteplasser for fire personer, mens båten er godkjent for maksimalt seks personer.

Rekkevidden ved gange i marsjfart er rundt 20 nautiske mil under gunstige forhold. Båten har DC hurtiglading på 150 kilowatt med TYPE-2 kontakt, samme type som er brukt på moderne el-biler. Den nye arbeidsbåten har fått navnet etter Gretha Kant som var Moss sin første kvinnelige ordfører.

MASKINERI

Gretha er utstyrt med to elektriske utenbordsmotorer av typen 120+ fra den norske produsenten Evoy. Evoy har også levert batteripakken på 2 x 63 kWh i tillegg til manøverstasjoner og styresystem.Rormaskin og rorutstyr er levert av Flak. Samme leverandør har også levert lensepumpe.

DIVERSE

Hovedleverandør av aluminium har vært Norsk Stål, mens Flak har levert fortøyningsutstyr og anker. Innredningen er levert av GOT Marine og NorSap har levert styrehusstol. Det elektriske og elektroniske utstyret er levert og montert av GOT Marine. Sikkerhetsutstyret kommer fra Flak.