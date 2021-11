NG Resolution (11/2021)

30. september ble NG Resolution (National Geographic Resolution), overlevert fra Ulstein Verft AS til Lindblad Expeditions Holdings, Inc. Ekspedisjonscruiseskipet er av designtype CX104, fra Ulstein Design & Solutions AS, og har bnr. 316.

NG Resolution er det andre polarskipet Ulstein leverer til amerikanske Lindblad. Skipet har sin førstereis fra 17. november av, og heldige passasjerer får da bli med til Antarktis, Sør-Georgia og Falklandsøyene.

GLASSKLAR UTSIKT

Som søsterskipet National Geographic Endurance (MM 06/20), har også nybygget romslig plass til 126 passasjerer. Fra baugområdet kan man se rett nedi sjøen, takket være X-Bow-utformingen. Her er også mange soner i forskipet der passasjerene kan se rett ned til vannlinjen i fronten og observere hvordan skipet pløyer seg gjennom sjøen. Skipet er designet for at passasjerene skal være tett på omgivelsene, uansett hvor de befinner seg. Lugarene er fra 13 til 40 kvadratmeter store. De fleste har balkonger med skyvedører fra golv til tak, som skal gi en spektakulær utsikt og rikelig med naturlig lys. Glass er også en viktig del av designet rundt fellesområdene, skriver Ulstein på sin hjemmeside.

EKSTRAORDINÆRT

– Dette er et ekstraordinært skip, og jeg er stolt over å kunne holde fram veksten i flåten vår med et nytt polarskip som er det fremste i sin klasse. Med National Geographic Resolution og søsterskipet National Geographic Endurance, har vi her fått resultater som kombinerer det ypperste innen ekspedisjoner med utsøkt eleganse, sier Sven Lindblad, grunnlegger av Lindblad og nåværende co-chair i styret.

– Det er også enestående at skipet ble levert på tid i denne vanskelige perioden, slår han fast.

POLARTUR

Med isklasse PC5 kan skipet gå langt inn i de polare områdene. Skipet har utvidede tanker for drivstoff og vann, som gjør at det kan dra på lengre turer til mer fjerntliggende områder; mens nullfarts-stabilisatorer gjør at komforten blir best mulig når skipet stopper opp for å observere dyreliv, eller når man skal om bord i gummibåtene for utflukter. Skipet er utstyrt med utslippsreduserende løsninger, som tilfredsstiller EPA Tier 4/IMO Tier III utslippsstandarder.

MINIUBÅT

Når passasjerene går av skipet, vil det være flere muligheter til å gjøre egne oppdagelser, også under havoverflaten. Skipet har en miniubåt som kan gå ned til 305 meters dybde. Det er hele 14 gummibåter om bord, som raskt og effektivt kan sette passasjerene i land på ellers utilgjengelige steder. Fartøyet har også et rikelig utvalg utstyr til ulike aktiviteter, som for eksempel langrennsski, kajakker og padlebrett, snorkleutstyr og våtdrakter.

CRUISE MED X-BOW

– Vi er svært fornøyde med at Ulstein Verft har evnen å levere et polarskip til Lindblad på den kontraktsfestede leveringsdatoen. Det har vært et godt og tett samarbeid med Lindblad Expeditions, alle våre leverandører og partnere i prosjektgjennomføringen av dette flotte, nye polarskipet. Lindblad er en erfaren og innovativ reiseaktør, og bestemte seg tidlig for også å være en pioner med å ta i bruk X-Bow i cruisesegmentet. Vi er takknemlige for tilliten som Lindblad har vist oss, og gleder oss til å se tilbakemeldingene fra National Geographic Resolution sine første turer, sier Cathrine Kristiseter Marti, konsernsjef i Ulstein.

MASKINERI

Hovedmotorer av type 12V250MDC og 8L250MDC, to av hver, er levert av VMS Group. Brunvoll har levert to thrustere av type FU74. Nødgeneratorer er av type Scania DI16. Azipod er levert fra ABB.

DEKK

Gangveier og deler til om bordstigning er levert av Undertun. Palfinger-gruppen har levert livbåter og tilhørende daviter samt anker- og fortøyningsvinsjer. Brombach + Gess GmbH har en storleveranse på limte vinduer og glassrekkverk. Lanterner og generell belysning utvendig er levert av Glamox.

INNREDNING

R&M Ship Interior har leveranse av en stor innredningspakke. Ventilasjonsanlegg/klimaanlegg er levert av AeronMollier. Diverse heiser er levert og montert av Kone Elevators. Delitek har levert komplette avfallshåndterings- og mataavfallssystemer.

DIVERSE

UPS (Uninterruptable Power Supply) er levert av Anda-Olsen AS/Elpro Elctro AS/Nordesign AS. Dette skal sørge for kontinuerlig leveranse av elektrisk kraft til det tilkoblede utstyret, selv om den eksterne strømforsyningen skulle svikte. Det avanserte navigasjonsutstyret om bord er levert av Wärtsilä Valmarine. Navtor AS har levert følgende utstyr: AVCS PAYS + ADP + e-NP, NavBox, NavStation/Environmental Regulations/Passage Planning/Weather Forecast/Nav-Area Warnings.