Le Commandant Charcot (09/2021)

29. juli ble Le Commandant Charcot overlevert fra Vard Søviknes AS til det franske cruiserederiet Ponant. Det isbrytende cruiseskipet er verftets byggenummer 887. Design er av type Vard 6 17 fra Vard Design AS/Stirling Design/Aker Arctic.

Le Commandant Charcot er en videreutvikling av ekspedisjonsskipene Vard Søviknes tidligere har bygget for Ponant. Ifølge Fincantieri er dette verdens første cruiseskip med isbrytende egenskaper og LNG-hybrid fremdrift. Fartøyet er utviklet i et samarbeid mellom Vard, Ponant, Stirling Design International og Aker Arctic. Skroget er bygd ved Vard Tulcea i Romania.

LUKSUS I ISØDET

Nybygget, som er oppkalt etter den franske polarfareren Jean-Baptiste Charcot, er et 150 meters ekspedisjonscruiseskip i luksusklassen. Skipet kan bryte gjennom isen med polarklasse PC2 (nest høyeste nivå) uten at det går utover komforten om bord. Her er også det rederiet mener er en rekke grønne løsninger. For eksempel blir 100 prosent av avfallet om bord kildesortert, og skipet har i tillegg et avansert avfallsbehandlingssystem.

BATTERI OG GASS

Le Commandant Charcot går på en kombinasjon av elektrisitet og flytende naturgass (LNG). Det er energioptimaliserende system der det er mulig, og man har nyeste type av elektriske batterier. Ponant estimerer at skipet vil begrense utslippet av både SOx, NOx og CO2 med opptil 95 prosent sammenlignet med vanlige cruiseskip.

EKSPEDISJON

Le Commandant Charcot seiler i verdens mest avsidesliggende regioner: Den geografiske nordpolen, nordøstlige Grønland, Svalbard-skjærgården, Bellingshausenhavet, Charcot og Pierre I-øyene, Weddellhavet og Larsen isbrem langs Antarktishalvøyas østkyst.

– Jeg er stolt av å være del av et prosjekt som endelig kan fullbyrdes etter mange år med planlegging. Vi har et brennende ønske om at våre reisende – både i samarbeid med forskere og eksperter og i møte med lokalbefolkningen – blir viktige ambassadører for beskyttelsen av disse områdene, skriver Jean Emmanuel Sauvée, administrerende direktør og en av grunnleggerne av Ponant, på rederiets hjemmeside.

FORSKNING OG SPA

“En slik luksus har man aldri før sett i de fjerneste delene av den sørlige og nordlige halvkule. Innendørsbasseng og spaanlegg, vinterhage, restaurant med panoramautsikt, restauranten Blue Lagoon, Main Lounge, Observation Lounge, lobbyen ... Hver av fellesarealene er designet for å formidle diskret luksus i fransk stil og vekke undring og forundring”, hevder Ponant i en pressemelding. Skipet har også forskningsfasiliteter om bord, med mulighet for observasjon, forskning og analyse av vann, luft, is og biologisk mangfold i ekstreme polarområder.

KLASSE

Ekspedisjonsskipet er klasset av Bureau Veritas, og seiler under fransk flagg. IMO-nummeret er 9846249.

UTSTYR

Wärtsilä har levert de LNG-drevne dual-fuel motorene om bord. Her er fire 14-sylindere og to 10-sylindere av type 31DF, som gir en totaleffekt på 42 MW. Batteripakken er levert av Corvus. ABB har levert to Azipod propellanlegg på 17 MW hver. TK Elevator har levert to panorama glassheiser og fire serviceheiser.