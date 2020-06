NG Endurance (06/2020)

NG Endurance (National Geo-graphic Endurance) ble i mars overlevert fra Ulstein Verft til Lindblad Expeditions Holdings, Inc., USA. Ekspedi-sjonscruiseskipet er verftets byggenummer 312. Designet er av type CX 104 fra Ulstein Design & Solutions.

Skipet er det første polare nybygget i flåten til Lindblad Expeditions-National Geographic. Skrog-linjeformen er Ulsteins velkjente X-Bow. Designet skal sørge for drivstoffeffektivitet samtidig som det bedrer passasjerkomforten i røff sjø. Rederiet spesialiserer seg på lukseriøs opplevelsescruise, og har et søsterskip i bestilling hos Ulstein.

PEDAGOGISK ORIENTERT

Lindblad Expeditions Holdings, Inc. samarbeider med National Geographic om å inspirere folk til å utforske og bry seg om planeten. Gjennom dette samarbeidet lager de til marine ekspedisjonsprogram som skal fremme naturvern og bærekraftig turisme. Reisene er pedagogisk orienterte, der gjestene får møte og lære av ledende forskere, samtidig som de utforsker naturmiljø både over og under sjøen. Nybygget har plass til 126 passasjerer, og har klassenotasjonen PC5 for polare turer. Gjestene kan ta turen opp til broen, og følge med på hvordan skipet blir manøvrert og hvor man er er på vei. Fra broen kan de gå rett ut på dekk, for å fotografere og filme.

I skrivende stund skulle NG Endurance egentlig vært på sin første ekspedisjonstur til Arktis. Av åpenbare grunner lar ikke en slik tur seg gjennomføre nå.

GLASS OG UTSIKT

Fra baugområdet kan man se rett nedi sjøen, takket være X-Bow-utformingen. Her er også mange soner i forskipet der passasjerene kan se rett ned til vannlinjen i fronten og observere hvordan skipet pløyer seg gjennom sjøen.

Skipet er designet for at passa-

sjerene skal være tett på omgivelsene, uansett hvor de befinner seg. Lugarene er fra 13 til 40 kvadratmeter store. De fleste har balkonger med skyvedører fra golv til tak, som skal gi en spektakulær utsikt og rikelig med naturlig lys. Glass er også en viktig del av designet rundt fellesområdene, skriver Ulstein på sin hjemmeside. Serveringstilbudet favner om en hovudrestaurant, Restaurant 270º, med fantastisk utsikt der vinduene går fra gulvet og opp til taket. Skipet har også et utendørs grill- og bistroområde.

Spa- og treningsområdet inkluderer et yogstudio, behandlingsrom, saunaer, et treningsrom og et avslapningsområde. Yoga-studioet gir utsikt akterover, der en blant annet kan se badestampene, der endeveggene er av glass. Her kan man sitte og se rett ut på den uendelige horisonten.

NYTT SEGMENT

– Dette er et helt nytt segment for oss, og det betyr at det blir flere, og helt andre, utfordringer enn med for eksempel offshorebåtene vi er vant til. Men med NG Endurance har vi vist at vi kan klare dette også, og det håper vi å kunne høste fruktene av i fremtiden. Alt ligger til rette for at vi skal lykkes i det nye segmentet, har Ulsteins prosjektdirektør Kenneth Pettersen uttalt til Maritimt Magasin ved en tidligere anledning.

Naturlig nok er selve hotelldelen krumtappen på et slikt cruiseskip. Der er det egne arkitekter og designere involvert, for å velge leverandører, materiale og utførelse.

På et flytende luksushotell må alt sitte.

KLASSE

NG Endurance er klasset i DNV GL med følgende notasjoner: 1A Passenger ship BIS BWM(T) Clean(Design) COMF(C-1, V-1) ECO LCS(DC) NAUT(AW) PC(5) Recyclable Silent(E) VIBR. Hjemmehavn er Nassau. IMO-nummeret er 9842554.

MASKINERI

Hovedmotorer av type 12V250MDC og 8L250MDC, to av hver, er levert av VMS Group. Brunvoll har levert to thrustere av type FU74. Nødgeneratorer er av type Scania DI16. Azipod er levert fra ABB.

DEKK

Gangveier og deler til om bordstigning er levert av Undertun. Palfinger-gruppen har levert livbåter og tilhørende daviter samt anker- og fortøyningsvinsjer. Brombach + Gess GmbH har en storleveranse på limte vinduer og glassrekkverk. Lanterner og generell belysning utvendig er levert av Glamox.

INNREDNING

R&M Ship Interior har leveranse av en stor innredningspakke. Ventilasjonsanlegg/klimaanlegg er levert av AeronMollier. Diverse heiser er levert og montert av Kone Elevators. Delitek har levert komplette avfallshåndterings- og mataavfallssystemer.

DIVERSE

UPS (Uninterruptable Power Supply) er levert av Anda-Olsen/Elpro/Nordesign. Dette skal sørge for kontinuerlig leveranse av elektrisk kraft til det tilkoblede utstyret, selv om den eksterne strømforsyningen skulle svikte. Det avanserte navigasjonsutstyret om bord er levert av Wärtsilä Valmarine.