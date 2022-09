Wilson Flex 1 (09/2022)

Rederiet Wilson ASA i Bergen overtok i januar nybygget Wilson Flex 1 som er bygd ved Dayang Offshore Equipment Co. Ltd. i Kina som verftets bygg nummer SH 100. Lasteskipet er designet av Groot Ship Design i Leek i Nederland.

Dette er det første fartøyet av totalt fem som er bestilt i Hanse Eco-klassen og ble bestilt gjennom et samarbeid mellom de tyske rederiene Arkon Shipping og Rhenus Shipping. Wilson inngikk langsiktige charteravtaler for flere skip med Arkon Shipping GmbH & Co. KG i 2020. Blant fartøyene i denne avtalen var de fem nybyggene av den nye klassen Hanse Eco. I etterkant har Wilson kjøpt Arkon sine skip gjennom en langsiktig leasingavtale.

Wilson Flex 1 er et moderne fartøy med ny teknologi og opptil 50 prosent reduksjon i CO2-utslipp sammenlignet med fartøy som opererer i markedet i dag. Hanse Eco-klassen er også utstyrt med elektrisk motor og et renseanlegg for eksosgass. Fartøyene oppfyller Tier III-kravene.

KAN GÅ UTEN LUKER

Utformingen av fartøyene i denne nye serien gjør det mulig å gå både uten og med luker over lasterommet, noe som gjør fartøyet egnet til både transport av store enheter og prosjektlaster av ulik type. Kombinert med at brua er foran på fartøyet, betyr det at skipet kan laste større enheter enn det som har vært vanlig på skip av tilsvarende størrelse. I tillegg til transport av spesiallaster, kan Wilson Flex også laste opptil 4200 tonn med tradisjonell tørrlast og inntil 40 40-fots containere, alternativt 84 20-fots containere på hoveddekket.

KLASSE

Wilson Flex 1 er klasset i DNV og har fått notasjonen 1A Multi-purpose dry cargo ship BIS BWM(T) DBC DG(B, P) E0 Grab(2-15 t) Hatchcoverless LCS NAABSA NAUT(NAV) Strengthened(IB) TMON(oil lubricated) ER(SCR, TIER III). Skipet er registrert i Portugal med Madeira som registreringshavn.

MASKINERI

Hovedmotoren er en ABC 6DZC fra Anglo Belgian Corporation. Propellsystemet er levert av Promarin og giret av ZF. Roret er produsert av Damen van der Velden, rormaskinen av Bruselle Carral Marine og en shaft generator er levert av Oswald. Eksoskatalysator er levert av Hug Engineering.

Både to hjelpemotorer og nødgenerator kommer fra Perkins mens separatorer er levert av Westfalia. Headway Technology Group har levert ballastvannrensing og Azcue ballastvannpumper.

DEKK

SEC Shanghai har levert ankerutrustningen mens Coops & Nieborg har levert gantrykranen. Davit til MOB-båt er levert av Fassmer-Marland.

DIVERSE

Kommunikasjons- og navigasjonsutstyret om bord i nybygget er levert av Furuno, Anschütz og Jotron. Automasjonssystemene kommer fra Eekels og Marpower mens Wärtsilä har levert brovarsling.